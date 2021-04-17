Мостовой уверен, что «Зенит» мог обыграть «Краснодар»

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча между сине-бело-голубыми и «Краснодаром», передает пресс-служба клуба с берегов Невы.

«Мне кажется, что после нашего второго гола мы очень сильно давили. Когда прозвучал свисток, все были немного огорчены. Мы реально могли дожать и забрать три очка», — сказал Мостовой.

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2.

В составе «быков» дублем отметился Алексей Ионов. За «Зенит» отличились Сердар Азмун и Андрей Мостовой.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 55 очков. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на своем поле с волгоградским «Ротором». Игра состоится 24 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ.