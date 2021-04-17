Бучневич установил историческое достижение «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Нью-Джерси Дэвилз».

«Синерубашечники» победили со счетом 6:3.

Бучневич стал первым игроком «Рейнджерс», который смог оформить хет-трик в свой день рождения.

Всего в НХЛ лишь 6 хоккеистов, включая Бучневича, сумели оформить хет-трик в свой день рождения.

Бучневич начал свою карьеру в череповецкой «Северстали», затем он выступал за петербургский СКА. 13 мая 2016 года игрок подписал трехлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый гол в НХЛ забросил 5 ноября в своем седьмом матче против «Бостон Брюинз» (5:2)

В текущем сезоне россиянин провел 43 матча. Он забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В турнирной таблице своего дивизиона «синерубашечники» занимают пятое место, набрав 50 очков.

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.