«Норвич» вышел в АПЛ

«Норвич Сити» примет участие в следующем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

«Канарейки» добились права подняться из Чемпионшипа после того, как «Уотфорд» и «Суонси» не смогли одержать победу в матчах 42-го тура второй по силе английской лиги.

После 41 тура у подопечных Даниэля Фарке 90 очков. Этот результат не позволит им опуститься ниже второго места, дающего еще одну путевку в АПЛ.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Норвич» занял последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав всего 21 очко в 38 матчах.

Стоит отметить, что одна из побед была добыта в том сезоне над «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в Кубке Испании.