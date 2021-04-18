«Норвич» вышел в АПЛ

«Норвич Сити» примет участие в следующем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
«Канарейки» добились права подняться из Чемпионшипа после того, как «Уотфорд» и «Суонси» не смогли одержать победу в матчах 42-го тура второй по силе английской лиги.
После 41 тура у подопечных Даниэля Фарке 90 очков. Этот результат не позволит им опуститься ниже второго места, дающего еще одну путевку в АПЛ.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Норвич» занял последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав всего 21 очко в 38 матчах.
Стоит отметить, что одна из побед была добыта в том сезоне над «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в Кубке Испании.
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