Куман выразил надежду на то, что Месси останется в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман выразил надежду на то, что аргентинский нападающий Лионель Месси останется в клубе наследующий сезон. Об этом сообщает Marca.

По его словам, все в команде хотят, чтобы 33-летний южноамериканец продолжил выступления за сине-гранатовых.

Также нидерландский специалист заявил, что основным залогом успеха в матче против «Атлетика» из Бильбао стала грамотная игра в центре поля, где ярко проявил себя Френки Де Йонг.

Напомним, что в составе победителей финального матча Кубка Испании сезона-2020/21 против «Атлетика» из Бильбао забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.

«Все играли на экстраординарном уровне и заслужили трофей», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Роналд Куман стал седьмым, кто выиграл Кубок Испании как футболист и тренер.