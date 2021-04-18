Месси 13-й сезон подряд забивает 30+ мячей

Каталонская «Барселона» стала обладателем Кубка Испании 2021 года.
В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский «Атлетик».
Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметился Лионель Месси, оформивший дубль.
По данным пресс-службы сине-гранатовых, эти голы позволили 33-летнему аргентинцу в 13-й раз подряд преодолеть отметку в 30 мячей за сезон.
Отметим, что южноамериканец уже повторил статистику, показанную им в предыдущем сезоне.
Ранее сообщалось, что вратарь московского «Локомотива» Гильерме заявил, что не раскаивается в своем поведении в игре 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
�� #Messi ha marcado mínimo 30 goles en las últimas 13 temporadas.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 17, 2021
�� Ú N I C O pic.twitter.com/Szu9oSoOBM