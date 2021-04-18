«Питтсбург» без Малкина выиграл у «Баффало» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей отличились Джаред МакКанн, Эван Родригес и Брайан Раст.

У проигравшей команды голы на счету Тэйга Томпсона и Кейси Мительштадта.

После этого успеха «пингвины» набрали 59 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.



«Баффало» с 29-ю баллами занимает последнюю позиции.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции все матчи регулярного чемпионата проходят строго с командами одного дивизиона.



Добавим, что в раунд плей-офф, который стартует в мае, попадут четыре лучших команды из каждой подгруппы.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Нью-Джерси Дэвилз».