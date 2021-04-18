Игроки «Локомотива» Жемалетдинов и Мухин могут уйти из клуба

Футболисты московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин могут уйти из клуба в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, игроки должны определиться со своим будущим в течение ближайших двух недель.

24-летним Жемалетдиновым и 19-летним Мухиным активно интересуются столичные ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», а также «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».

Отмечается, что «железнодорожники» до сих пор не начали переговоров с агентом игроков Вадимом Шпиневым.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков за четыре тура до финиша чемпионата.

Ранее сообщалось, что президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался после победы клуба в финале Кубка Испании.