Орловский выиграл бой против Шермана на турнире UFC

Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Орловский судейским решением победил Чейза Шермана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 22.

Поединок продлился все три раунда и завершился успехом Орловского единогласным решением рефери: 29-28, 29-28, 29-28.

Для 42-летнего Орловского этот успех стал 31-м в профессиональной карьере. Отметим, что всего в октагоне он провел 51 поединок.



Его оппонент проиграл седьмую встречу в карьере.

Напомним, что Орловский — одиннадцатый чемпион UFC в тяжелом весе (2005—2006). В соревнованиях MMA белорус имел опыт победы над такими известными спортсменами как Тим Сильвия, Фабрисиу Вердум, Антониу Силва, Владимир Матюшенко, Трэвис Браун и Фрэнк Мир.

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