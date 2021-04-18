Гол Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Сан-Хосе» в игре НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 3 000 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цукарелло, Джоэль Эрикссон, Зак Паризе, Кирилл Капризов и Нико Штурм.

У проигравшей команды голы на счету Брента Бернса и Джоэла Келлмана.

После этого успеха «Уайлд» в 43 встречах набрали 57 очков и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.



«Акулы» с 40-ю баллами после 44 игр идут на шестой позиции.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции все матчи регулярного чемпионата проходят строго с командами одного дивизиона.

Ранее сообщалось, что Павел Бучневич оформил хет-трик в матче регулярного сезона против «Нью-Джерси Дэвилз».