Блогер нокаутировал экс-чемпиона Bellator

Блогер Джейк Пол одолел техническим нокаутом экс-чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена.

Стоит отметить, что Пол впервые принял участие в профессиональном поединке. Бой прошел в рамках главного поединка боксерского шоу Triller Fight Club.

Интересно, что Пол отправил Аскерна в нокдаун. Рефери принял решение остановить поединок.

В со-главном бою Реджис Прогрейс одолел Ивана Редкача из Украины единогласным решением судей. В шестом раунде Редкач изобразил удар ниже пояса, упав на пол. Арбитры посчитали, что украинец симулировал.

В смешанных единоборствах (MMA) Аскерн провел 21 бой. Впервые он вышел в октагон 7 февраля 2009 года, одолев Джош Флауэрс из США техническим нокаутом.

2 марта 2019 года он дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержав верх над Робби Лоулер.

Ранее белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Андрей Орловский судейским решением победил Чейза Шермана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) on ESPN 22.