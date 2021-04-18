Блогер Пол высказался о победе над экс-чемпионом Bellator

Блогер Джейк Пол высказался о победе над экс-чемпионом Bellator Беном Аскреном.

Бой прошел в рамках главного поединка боксерского шоу Triller Fight Club.

«Это самый безумный момент моей жизни. Я говорил, что сделаю результат в первом раунде. Я же говорил, что я настоящий боец! Не знаю, сколько раз мне еще нужно это доказать», — передает слова Пола MMA Fighting.

Интересно, что Пол отправил Аскерна в нокдаун. Рефери принял решение остановить поединок.

В со-главном бою Реджис Прогрейс одолел Ивана Редкача из Украины единогласным решением судей. В шестом раунде Редкач изобразил удар ниже пояса, упав на пол. Арбитры посчитали, что украинец симулировал.

В смешанных единоборствах (MMA) Аскерн провел 21 бой. Впервые он вышел в октагон 7 февраля 2009 года, одолев Джоша Флауэрса из США техническим нокаутом.

2 марта 2019 года он дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержав верх над Робби Лоулером.

Ранее блогер Джейк Пол одолел техническим нокаутом экс-чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена.