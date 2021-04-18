Тиньков рассказал о сорвавшемся контракте с Шараповой

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал о том, что его банк мог подписать контракт с российской теннисисткой Марией Шараповой, но сделке помешал агент спортсменки.

«Они же в Америке всего боятся, хотя это полный бред — мы же частный банк. Они нас ассоциировали с Россией. Жалко Машку не получили. А потом она завязала», — сказал Тиньков на YouTube-канале «Бизнес-секреты».

Бывшая первая ракетка мира является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA.

Также 33-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008.

В 2016 году теннисистка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был найден мельдоний. Ее отстранили на два года, однако после апелляции срок был уменьшен до 15 месяцев.

Ранее россиянин Андрей Рублев обошел серба Новака Джоковича в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).