Тренер Арутюнян рассказал, что его поразило в доме Плющенко

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что его поразило в доме Евгения Плющенко.

«Наибольшее впечатление во время визита? То, что рядом с медалями, завоеванными Плющенко, стоит баночка с шурупами, которые были ввинчены в его тело», — передает слова Арутюняна РИА «Новости».

Плющенко завершил спортивную карьеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также фигурист трижды становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004), завоевал семь золотых медалей первенств Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и четырежды побеждал в финалах серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005).

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Ранее Плющенко рассказал о напряженном графике Гном Гномыча.