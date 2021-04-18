Игрок «Рейнджерс» Бучневич высказался о хет-трике в свой день рождения

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павел Бучневич высказался о хет-трике в свой день рождения.

Напомним, «синерубашечники» обыграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:3.

«Я об этом даже не думал. Я просто пытался провести хорошую игру, помочь команде победить. Спасибо большое за поздравление», — передает слова Бучневича сайт НХЛ.

Бучневич стал первым игроком «Рейнджерс», который смог оформить хет-трик в свой день рождения.

Бучневич начал свою карьеру в череповецкой «Северстали», затем он выступал за петербургский СКА. 13 мая 2016 года игрок подписал трехлетний контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый гол в НХЛ забросил 5 ноября в своем седьмом матче против «Бостон Брюинз» (5:2)

В текущем сезоне россиянин провел 43 матча. Он забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В турнирной таблице своего дивизиона «синерубашечники» занимают пятое место, набрав 50 очков.

Ранее Бучневич установил историческое достижение «Нью-Йорк Рейнджерс».