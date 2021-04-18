Матчи Евро-2020 могут перенести из Дублина в Санкт-Петербург

Матчи Евро-2020 могут перенести из ирландского Дублина в Санкт-Петербург, передает Daily Mail.

Отмечается, что ирландцы уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должна принять столица Ирландии.

Исполком УЕФА пройдет 19 апреля. В организации активно обсуждается вопрос переноса игр в Санкт-Петербург, но рассматриваются и другие города. Один из матчей могут отдать стадиону лондонского «Тоттенхэма».

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента. Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин не предоставили информацию по допуску болельщиков на трибуны. Организация дала этим городам отсрочку до 19 апреля.

Ранее Мюнхен отказался давать УЕФА гарантии по допуску фанатов на матчи Евро.