В «Спартаке» иронично отреагировали на информацию об интересе к Карпину

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин может возглавить красно-белых, сменив на посту Доменико Тедеско, передает «Спорт-Экспресс».

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», — сказал Фетисов.

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12).

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают третье место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Карпин может заменить Тедеско на посту наставника «Спартака».