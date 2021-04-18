Арбитр Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов»

Арбитр Михаил Вилков может завершить карьеру после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Ростовом», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу «железнодорожников». В середине второго тайма Вилков назначил пенальти в ворота ростовчан.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер и Гжегож Крыховяк, который реализовал пенальти. За ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич. На 52-й минуте встречи был удален игрок «Ростова» Армин Гигович.

«Ростов» располагается на девятой строчке, имея в активе 37 баллов. В следующем матче команда Валерия Карпина встретится на своем поле с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Отмечается, что Вилкова могут не включить в список судей, которые будут обслуживать матчи следующего сезона чемпионата России.

Вилков имеет региональную категорию. Являлся арбитром Международной федерацией футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее российский арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к прозвищу «зенитовский судья».