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Спортивные новости

Сорокин прокомментировал возможный перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

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Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин прокомментировал новость о том, что матчи континентального первенства могут перенести из Дублина в Санкт-Петербург.

«Пока мне нечего сказать на этот счет. Завтра исполком, на котором этот вопрос может получить свое решение. В нашем нынешнем мире произойти может все что угодно», — сказал Сорокин.

Отмечается, что ирландцы уведомили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что правительство страны не может гарантировать допуск болельщиков на четыре игры, которые должна принять столица Ирландии.

Исполком УЕФА пройдет 19 апреля. В организации активно обсуждается вопрос переноса игр в Санкт-Петербург, но рассматриваются и другие города. Один из матчей могут отдать стадиону лондонского «Тоттенхэма».

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента. Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин не предоставили информацию по допуску болельщиков на трибуны. Организация дала этим городам отсрочку до 19 апреля.

Ранее сообщалось о том, что матчи Евро-2020 могут перенести из Дублина в Санкт-Петербург.

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