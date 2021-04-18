Блогер Пол, победивший экс-чемпиона Bellator, хочет подраться с Макгрегором

Блогер Джейк Пол, победивший экс-чемпиона Bellator Бена Аскерна, заявил, что хочет подраться с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором,

Об этом Пол рассказал на YouTube-канале ESNEWS .

Интересно, что Пол отправил Аскерна в нокдаун. Рефери принял решение остановить поединок. Бой проходил по правилам бокса.

В со-главном бою Реджис Прогрейс одолел Ивана Редкача из Украины единогласным решением судей. В шестом раунде Редкач изобразил удар ниже пояса, упав на пол. Арбитры посчитали, что украинец симулировал.

В смешанных единоборствах (MMA) Аскерн провел 21 бой. Впервые он вышел в октагон 7 февраля 2009 года, одолев Джоша Флауэрса из США техническим нокаутом.

2 марта 2019 года он дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одержав верх над Робби Лоулером.

Ранее экс-чемпион ONE FC и Bellator Бен Аскрен извинился за поражение от блогера Джейка Пола.