«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе победителей точным ударом отметился Дарко Йевтич. В середине первого тайма травму получил игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Татарстана занимает четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого сыграют против «Краснодара». Встреча состоится 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Уральский клуб расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов. В следующем матче «Урал» сыграет с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 24 апреля в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что в матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 1:1. На мяч Эрика Бикфалви ответил Иван Игнатьев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».