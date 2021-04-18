Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Реал»

Футболист английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в мадридский «Реал», передает Daily Star.

Отмечается, что Стерлинг потерял доверие главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который предпочитает использовать на поле Фила Фодена.

«Манчестер Сити» хочет получить за игрока £80 млн. Контракт Стерлинга с «Ман Сити» истекает летом 2023 года.

Стерлинг выступает за «Сити» с 2015 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, и победителем Кубка Футбольной лиги. Карьеру форвард начинал в «Ливерпуле».

«Манчестер Сити» располагается на первом месте в АПЛ, имея в активе 74 очка. В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Астон Виллой». Игра пройдет 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.15 по московскому времени.

Ранее «Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на летнее окно.