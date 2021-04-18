Марио Фернандес пропустит матч с «Сочи» из-за повреждения

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АхматХимки
3:1
закончен
РоторДинамо М
0:3
закончен
Локомотив МРостов
4:1
закончен
КраснодарЗенит
2:2
закончен
Кубок Англии
ЧелсиМанчестер Сити
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонКристал Пэлас
перенесен
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
3:2
закончен
ВулверхэмптонШеффилд Юнайтед
1:0
закончен
Олимп ФНЛ
ТомьВелес
0:0
закончен
ЕнисейОренбург
1:2
закончен
Спартак-2Волгарь
2:0
закончен
Крылья СоветовФакел
5:1
закончен
ИртышБалтика
0:1
закончен
ТекстильщикШинник
0:0
закончен
ЧертановоСКА-Хабаровск
0:4
закончен
Нижний НовгородЧайка
2:0
закончен
НефтехимикАкрон
3:2
закончен
Динамо-БрянскКраснодар-2
2:1
закончен
АланияТорпедо М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
АнжеРенн
0:3
закончен
МарсельЛорьян
3:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайДесна
3:1
закончен
ВорсклаЗаря
4:2
закончен
Шахтёр ДДинамо К
0:1
закончен
Италия / Серия А
СампдорияВерона
3:1
закончен
КротонеУдинезе
1:2
закончен
СассуолоФиорентина
3:1
закончен
КальяриПарма
4:3
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургАрминия
0:0
закончен
УнионШтутгарт
2:1
закончен
ФрайбургШальке-04
4:0
закончен
ВольфсбургБавария
2:3
закончен
Боруссия МАйнтрахт Ф
4:0
закончен
БайерКёльн
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
6:3
закончен
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
3:6
закончен
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
2:3
закончен
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
0:4
закончен
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
3:2
закончен
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
3:1
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
3:5
закончен
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
0:4
закончен
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
0:3
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
5:1
закончен
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань ЦСКА
103:94
закончен
Парма Автодор
93:100
закончен
Астана УНИКС
74:87
закончен
Калев Химки
91:84
закончен
Нижний Новгород Зенит
62:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
127:115 (ОТ)
закончен
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
121:100
закончен
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
106:96
закончен
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
119:114
закончен
Милуоки БаксМемфис Гриззлиз
115:128
закончен
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
85:111
закончен
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Произвольная программа пар, произвольная программа женщин
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРубин
0:1
закончен
АрсеналТамбов
4:0
закончен
СочиЦСКА
16:30
Спартак МУфа
19:00
Англия / Премьер-лига
АрсеналФулхэм
0:0
перерыв
Манчестер ЮнайтедБёрнли
18:00
Италия / Серия А
МиланДженоа
2:1
закончен
БолоньяСпеция
2:0
1 тайм
АталантаЮвентус
0:0
1 тайм
ЛациоБеневенто
2:0
1 тайм
ТориноРома
19:00
НаполиИнтер М
21:45
Украина / Премьер-лига
ИнгулецРух В
0:0
закончен
МариупольОлимпик Д
17:00
КолосДнепр-1
19:30
Франция / Лига 1
ПСЖСент-Этьен
3:2
закончен
РеймсМетц
0:0
1 тайм
НимСтрасбург
0:0
1 тайм
ДижонНицца
0:0
1 тайм
БрестЛанс
0:0
1 тайм
БордоМонако
18:05
НантЛион
22:00
Испания / Примера
Реал СосьедадСевилья
1:2
2 тайм
ОсасунаЭльче
2:0
2 тайм
Атлетико МЭйбар
17:15
АлавесУэска
17:15
КадисСельта
19:30
БетисВаленсия
19:30
ЛевантеВильярреал
22:00
ХетафеРеал Мадрид
22:00
Германия / Бундеслига
Боруссия ДВердер
16:30
МайнцГерта
перенесен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
19:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
22:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
22:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
23:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
01:30
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
20:00
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
20:00
Майами ХитБруклин Нетс
22:30
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
02:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
02:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
02:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
05:00
Автоспорт / Формула1
Гран-при Эмилии-Романьи
online
Теннис /
Теннис. «Мастерс». Монте-Карло. Стефанос Циципас — Андрей Рублев. ОНЛАЙН
online
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедЛиверпуль
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
02:30
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
04:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
02:00
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
02:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
02:30
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
03:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
03:00
Милуоки БаксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
03:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Марио Фернандес пропустит матч с «Сочи» из-за повреждения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» из-за повреждения, которое он получил во время тренировочного процесса.

Об этом проинформировал главный тренер столичного клуба Ивица Олич.

«Марио вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Не знаем, сколько дней он пропустит, но сегодня сыграть не готов», — приводит слова Олича пресс-служба армейского клуба.

Поединок состоится 18 апреля в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед стартом матча 26-го тура национального первенства сочинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Армейский клуб идет на пятой строчке, набрав на шесть очков больше.

Последний очный матч команд, который был проведен 22 ноября 2020 года в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги, завершился ничейным результатом — 1:1

Ранее сообщалось, что «Сочи» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги. При этом Фернандес не был исключен из заявки на поединок, он остался в запасе.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.