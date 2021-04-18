Марио Фернандес пропустит матч с «Сочи» из-за повреждения

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» из-за повреждения, которое он получил во время тренировочного процесса.

Об этом проинформировал главный тренер столичного клуба Ивица Олич.

«Марио вчера на тренировке получил небольшое повреждение. Не знаем, сколько дней он пропустит, но сегодня сыграть не готов», — приводит слова Олича пресс-служба армейского клуба.

Поединок состоится 18 апреля в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед стартом матча 26-го тура национального первенства сочинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Армейский клуб идет на пятой строчке, набрав на шесть очков больше.

Последний очный матч команд, который был проведен 22 ноября 2020 года в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги, завершился ничейным результатом — 1:1

Ранее сообщалось, что «Сочи» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги. При этом Фернандес не был исключен из заявки на поединок, он остался в запасе.