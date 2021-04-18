Рублев проиграл Циципасу в финале турнира серии «Мастерс»

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

В финале турнира российский спортсмен встречался с представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Встреча, которая длилась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу греческого теннисиста. Циципас за всю встречу трижды подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки. В активе Рублева один эйс и также ни одной двойной ошибки.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что для Рублева это первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере. Российский теннисист 19 апреля поднимется в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на седьмое место.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублев обошел серба Новака Джоковича в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Напомним, Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в 1/2 финала турнира в Монте-Карло. Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5.