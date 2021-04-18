Николич может покинуть «Локомотив» из-за политики нового руководства

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может покинуть свой пост из-за несогласия с политикой нового руководства, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, специалист твердо просил руководство команды продлить соглашения с Максимом Мухиным, Рифатом Жемалетдиновым, Владиславом Игнатьевым и Антоном Коченковым, а также капитаном «Локомотива» Ведраном Чорлукой. Об этом проинформировали два источника, близких к ситуации.

«Николич не согласен с политикой клуба и твердо просил продлить все контракты», — заявил один из источников.

Николич был объявлен главным тренером столичной команды 14 мая 2020 года. На этом посту он сменил Юрия Семина. Стоит отметить, что отставка специалиста вызвала большое недовольство среди болельщиков «железнодорожников».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» после 26 сыгранных туров идет на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков.

Ранее сообщалось, что игроку московского «Локомотива» Ведрану Чорлуке могут грозить санкции от Российского футбольного союза (РФС).