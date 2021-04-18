ЦСКА проиграл «Сочи» и потерпел первое поражение при Оличе

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сочинского клуба. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл «Сочи». На 40-й минуте главный арбитр встречи Станислав Васильев назначил пенальти в ворота ЦСКА, 11-метровый удар точно реализовал Кристиан Нобоа. На 54-й минуте Артур Юсупов удвоил преимущество «Сочи».

ЦСКА смог отыграть один мяч на 78-й минуте поединка, отличился защитник армейского клуба Игорь Дивеев.

По итогам встречи ЦСКА под руководством Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. «Сочи» располагается на седьмой позиции, набрав 43 балла.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес пропустил матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» из-за повреждения, которое он получил во время тренировочного процесса.

Чемпионат России. 26-й тур

«Сочи» — ЦСКА — 2:1

Голы: 1:0 — Нобоа (пенальти), 40; 2:0 — Юусупов, 54; 2:1 — Дивеев, 78.