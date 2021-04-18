Гран-при «Формулы-1» Эмилии-Романьи остановлен из-за аварии

Этап Гран-при «Формулы1» Эмилии-Романьи приостановлен из-за аварии Валттери Боттаса («Мерседес») и Джорджа Расселла («Уильямс»).

Информация об этом опубликована в официальном Twitter «Формулы-1».

Столкновение болидов произошло на 33-м круге. Организаторы гонки приняли решение остановить заезд из-за того, что на трассе оказалось много обломков, которые могли бы помешать другим гонщикам.

Стоит отметить, что за два круга до столкновения Боттаса и Расселла другой гонщик «Мерседес», Льюис Хэмилтон вылетел в гравийную ловушку и повредил переднее антикрыло после контакта с ограждением. Он смог продолжить гонку.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при.

Ранее сообщалось, что российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял предпоследнее место в квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи чемпионата мира по кольцевым автогонкам класса машин «Формулы-1». Спортсмен показал результат своего лучшего круга в 1 минуту 16.797 секунды. По итогам первого сегмента квалификации самым быстрым оказался Вальтерри Боттас из «Мерседеса», показавший время 1 минуту 14.672 секунды.