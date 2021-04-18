Тарпищев объяснил поражение Рублева Циципасу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил поражение российского теннисиста Андрея Рублева в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло представителю Греции Стефаносу Циципасу, передает ТАСС.

Встреча, которая длилась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу греческого теннисиста. Циципас за всю встречу трижды подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки. В активе Рублева один эйс и также ни одной двойной ошибки.

«Циципас в финале был посвежее и подавал здорово. Факт свежести оказался значительным. Циципас по сетке турнира легко прошел, без особых проблем, это главный фактор. У Рублева же в решающей игре не было свежести при исполнении, сказалась усталость», — заявил Тарпищев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что для Рублева это первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере. Российский теннисист 19 апреля поднимется в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на седьмое место.

Ранее сообщалось, что Рублев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.