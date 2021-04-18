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Спортивные новости

Известны составы «Спартака» и «Уфы» на матч чемпионата России

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Московский «Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Маслов, Жиго, Зобнин, Промес, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Матч состоится 18 апреля в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед стартом матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 47 очков, и рассчитывает на попадание в Лигу чемпионов по итогам национального первенства. «Уфа» в нынешнем сезоне борется за выживание — команда расположилась на предпоследнем месте, набрав всего 17 баллов.

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин может возглавить красно-белых, сменив на посту Доменико Тедеско.

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