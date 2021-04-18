УЕФА и национальные федерации раскритиковали создание Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальные федерации выступили с заявлением по поводу вероятного создания европейской Суперлиги, сообщает официальный сайт европейской организации.

В том случае, если Суперлига действительно будет создана, то ее участники будут исключены из своих национальных чемпионатов и соревнований, которые проводятся под эгидой УЕФА.

«Мы будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо», — указано в заявлении.

Сообщается, что о создании Суперлиги объявят пять из шести топ-клубов Англии, а также по три из Испании и Италии. В числе клубов, которые выступят с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от этого могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Суперлига может быть создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что несколько топ-клубов из европейских чемпионатов 18 апреля намерены объявить о создании европейской Суперлиги.