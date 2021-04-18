Олич заявил о большом объеме работы в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич заявил, что команде предстоит еще большой объем работы, передает Sport24.

18 апреля в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейская команда проиграла «Сочи» в выездном матче со счетом 1:2.

«Что нужно исправить? У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить», — заявил специалист.

21 апреля ЦСКА в рамках Кубка России сыграет с «Локомотивом», а в чемпионате страны армейцам еще предстоят встречи со «Спартаком», «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо».

Олич возглавил ЦСКА в марте, сменив на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко, который позднее был назначен главным тренером «Краснодара».

По итогам встречи ЦСКА под руководством Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. «Сочи» располагается на седьмой позиции, набрав 43 балла.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Сочи» и потерпел первое поражение при Оличе.