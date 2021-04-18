«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Манчестера.

Счет в матче открыл «Манчестер Юнайтед». На 48-й минуте ворота соперников поразил Мэйсон Гринвуд. Однако уже через две минуты игроки «Бернли» смогли сравнять счет, гол оформил Джеймс Тарковски.

На 84-й минуте Гринвуд вывел «красных дьяволов вперед, оформив дубль. Точку в этом матче поставил Эдинсон Кавани, который забил третий мяч «Манчестер Юнайтед» на третьей минуте компенсированного времени.

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» закрепился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 66 очков. Отрыв от лидера АПЛ — «Манчестер Сити» — составляет 8 очков. «Бернли» идет в аутсайдерах лиги — команда расположилась на 17-м месте, набрав 33 очка.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» вырвал ничью у другого столичного клуба — «Фулхэма» — в матче 32-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Берли» — 3:1

Голы: 1:0 — Гринвуд, 48; 1:1 — Тарковски, 50; 2:1 — Гринвуд, 84; 3:1 — Кавани, 90+3.