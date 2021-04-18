Фигуристка Трусова сменила имидж

Российская фигуристка Александра Трусова решилась кардинально сменить имидж.

Спортсменка, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, перекрасила свои длинные волосы в ярко-рыжий цвет.

«Время перемен», — подписала Трусова снимок, который выложила на своей странице в Instagram.

Под публикацией отметилась двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева. Она написала, что Трусовой очень идет новый цвет волос.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что российские и японские фигуристы устроили совместное шоу на командном чемпионате мира, соревновательная часть которого прошла с 15 по 17 апреля в Осаке. Российские и японские спортсмены сделали номер для показательного выступления. Видео проката доступно на YouTube-канале Первого канала.