Тренер «Сочи» Федотов был на матче с ЦСКА вопреки рекомендациям врачей

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признался, что присутствовал на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА вопреки рекомендациям врачей, передает ТАСС.

Специалист переболел ангиной, из-за заболевания он пропустил три матча команды. Перед матчем с ЦСКА врачи рекомендовали ему воздержаться от поездок на стадион и остаться дома, однако тренер все равно принял решение руководить командой с бровки.

«Думаю, что это наносит еще больший урон организму, поэтому мы сегодня были все вместе. Когда меня на было, команда все равно полностью отдавалась, просто не получалось у нее достичь результата», — заявил специалист.

Матч завершился победой сочинской команды со счетом 2:1. По итогам встречи ЦСКА под руководством Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. «Сочи» располагается на седьмой позиции, набрав 43 балла.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич заявил, что команде предстоит еще большой объем работы.