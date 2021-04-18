«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась победой омского клуба со счетом 4:1.

В составе победителей встречи голами отметились Егор Чинахов, Кирилл Готовец, Рид Буше и Илья Каблуков. Единственную шайбу ЦСКА забросил Андрей Локтионов.

Второй матч финальной серии состоится 20 апреля в Москве.

В финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА переиграл петербургский СКА, а в Восточной конференции «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что известная российская модель Виктория Лопырева поделилась эмоциями от противостояния омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 1-й матч

ЦСКА — «Авангард» — 1:4

0:1 — Чинахов (Чистяков, Каски), 15:57;

0:2 — Готовец (Толчинский, Семёнов), 30:42;

1:2 — Локтионов, 41:01;

1:3 — Буше (Найт, Толчинский), 51:23;

1:4 — Каблуков (Потапов), 57:38.