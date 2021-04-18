Губерниев — о «Спартаке»: выглядели бесхребетно

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромное поражение московского «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:3.

«Самое скверное для «Спартака», что проиграл он по делу абсолютно. Мог получить и больше! Без Соболева и Джикии команда выглядела бесхребетной! В принципе, мотивированный соперник, что-то умеющий, и этого достаточно для проблем Спартака!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» на своем поле уступил «Уфе» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу уфимской команды.