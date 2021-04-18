Рублев считает текущий сезон лучшим в своей карьере

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что считает текущий сезон лучшим в своей карьере, передает ТАСС.

«Пока что я играю свой лучший сезон. Играю во всех турнирах стабильно. Посмотрим, как будет все складываться дальше», — заявил он.

На турнире в Монте-Карло российский теннисист вышел в первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере, однако проиграл греческому спортсмену Стефаносу Циципасу. Встреча, которая длилась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу греческого теннисиста. Циципас за всю встречу трижды подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки. В активе Рублева один эйс и также ни одной двойной ошибки.

Стоит отметить, что в четвертьфинале турнира Рублев оказался сильнее титулованного испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил поражение российского теннисиста Андрея Рублева в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло представителю Греции Стефаносу Циципасу.