Экс-президент «Спартака» назвал очень неожиданным результат матча с «Уфой»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал неожиданным результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», передает Sport24.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:3. Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

«Очень неожиданный результат для меня. Но произошло чудо. Первые 15 минут «Спартак» играл так вальяжно, что я боялся, что «Уфа» почувствует уверенность и расправит плечи. Так и произошло. Первым звонком для «Спартака» должны были стать опасные контрвыпады «Уфы», — заявил Червчиенко.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Ранее сообщалось, что фанатское объединение и движение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступила с резким заявлением после встречи 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».