Газизов: болельщики «Спартака» заслуживают большего

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что болельщики московского «Спартака» заслуживают большего, передает «Спорт-Экспресс».

18 апреля «Уфа» обыграла «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0.

«Не хотел бы их расстраивать сегодня — они и так расстроились. Они заслуживают большего. У «Спартака» очень хорошие, серьезные болельщики, я это всегда отмечаю», — заявил Газизов.

Примечательного, что летом 2020 года Газизов из «Уфы» перешел в «Спартак» на аналогичную должность, однако продержался в столичном клубе всего несколько месяцев, после чего вернулся в уфимский клуб.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Ранее сообщалось, что бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал неожиданным результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».