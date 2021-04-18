Мацуев назвал поражение «Спартака» катастрофой

Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился мыслями после матча красно-белых с «Уфой» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

18 апреля «Уфа» обыграла «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным результатом 3:0.

«Это, конечно, катастрофа и полный провал. Такого никто не ожидал. Очень сложно объяснить, что произошло с командой, которая борется за место в ЛЧ с командой, которая уступает ей по всем показателям. Но такие матчи бывают», — заявил Мацуев.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что болельщики московского «Спартака» заслуживают большего.