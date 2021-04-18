Премьер-министр Великобритании Джонсон осудил идею создания Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил идею создания европейской футбольной Суперлиги.

О создании Суперлиги должны объявить несколько топ-клубов европейских чемпионатов.

«Планы по созданию европейской Суперлиги могут быть разрушающими для футбола, и мы поддерживаем футбольные власти в предпринимаемых ими мерах. Это ударит по сердцу национальных первенств и коснется фанатов по всей стране», — написал Джонсон в своем Twitter.

Сообщается, что о создании Суперлиги объявят пять из шести топ-клубов Англии, а также по три из Испании и Италии. В числе клубов, которые выступят с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от этого могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Суперлига может быть создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальные федерации выступили с заявлением по поводу вероятного создания европейской Суперлиги.