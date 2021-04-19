Международная федерация футбола (ФИФА) выразила неодобрение созданию европейской Суперлиги. Об этом сообщает Football Italia.

В опубликованном пресс-релизе представители организации заявили о несоблюдении принципов солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов, которые способны помочь развитию футбола как вида спорта на глобальном уровне.

«На этом фоне ФИФА может выразить лишь неодобрение созданию «закрытой европейской лиги» за рамками международных футбольных структур», — говорится в тексте.

В числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.