Клубы Суперлиги получат единовременный платеж в размере €3,5 млрд

Клубы европейской футбольной Суперлиги получат единовременный платеж в размере €3,5 млрд для реализации планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в своем Twitter.

По информации источника, создание нового турнира способно обеспечить значительно более высокий экономический рост, что позволит поддерживать европейский футбол посредством долгосрочного обязательства, чтобы вклады в солидарность росли вместе с доходами Суперлиги.

Планируется, что выплаты солидарности будут выше чем те, что есть в современной модели развития футбола на континенте.

В числе клубов, которые выступили с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от участия в состязании могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил идею создания европейской футбольной Суперлиги.