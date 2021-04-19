Стал известен формат проведения европейской Суперлиги

Стал известен формат проведения европейской футбольной Суперлиги,

По информации пресс-службы турнира, в состязании примут участие 20 клубов — 15 клубов-основателей турнира и пять команд, которые получат путевки по результатам предыдущего сезона.

Сезон начнется в августе. Клубы будут разделены на две группы по десять команд, после чего начнется групповой этап, в котором участники проведут 18 встреч. Все поединки будут проходить в середине недели, что позволит сохранить традиционный календарь национальных первенств.

В четвертьфинал попадут по три лучшие команды из каждой группы. Еще два места в плей-офф будут разыграны между обладателями четвертых и пятых мест.

В числе клубов, которые выступили с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от участия в состязании могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес назначен председателем европейской Суперлиги.