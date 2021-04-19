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Спортивные новости

Президент «Реала» Перес назначен председателем европейской Суперлиги

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес назначен председателем европейской Суперлиги. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в своем Twitter.

По информации источника, роль его заместителей будут исполнять Андреа Аньелли и Джоэл Глэйзер, которые являются руководителями туринского «Ювентуса» и »Манчестер Юнайтед» соответственно.

В числе клубов, которые выступили с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». При этом сообщается, что воздержаться от участия в состязании могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил идею создания европейской футбольной Суперлиги.

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