Панарин вышел на 20-е место по числу голевых передач в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 20-е место по числу голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян.

Форвард отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью Джерси Дэвилз», ставшим 302-м в заокеанской карьере. Хоккеист принял участие в первой шайбе команды в игре на седьмой минуте — ее автором стал Крис Крайдер.

По данному показателю Панарин опередил Валерия Каменского, отдавшего 301 результативную передачу.

Матч «Дэвилз» — «Рейнджерс» идет в данную минуту, после первого периода счет 2:0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Напомним, что абсолютным рекордсменом по числу голевых пасов среди российских хоккеистов является Сергей Федоров. На его счету 696 передач в 1248 матчах в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Брюинз».