Наставник «Спартака» Тедеско взял на себя вину за поражение «Уфе»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско взял на себя вину за поражение «Уфе» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч Премьер».

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:3. Специалист отметил, что команда сегодня не заслужила победу.

«Мы сыграли очень плохо. Каждый из нас выступил очень плохо. Возникло ощущение, что вся команда думала об игре против ЦСКА. Это было правильное ощущение. Мы пытались сделать все возможное.

Это не помогло, так что вина за результат лежит на мне», — заявил Тедеско.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромное поражение московского «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой».