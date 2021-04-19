Форвард «Спартака» Понсе назвал допустимым приведший к удалению фол Жиго

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мыслями после матча красно-белых с «Уфой» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

18 апреля «Уфа» обыграла «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным результатом 3:0.

«Я думаю, что вы знаете Самюэля не хуже меня. Вы видите, как он играет. В каждой игре он играет в единоборствах без злого умысла. Он старается всегда сыграть чисто в мяч.

Нужно пересмотреть эпизод с желтой. Мне кажется, что ее можно было и не показывать. Фол был агрессивным, но допустимым по правилам», — сказал Понсе.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что болельщики московского «Спартака» заслуживают большего.