Премьер-министр Великобритании раскритиковал создание европейской Суперлиги

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал планы по созданию европейской Суперлиги.

«Планы по созданию европейской Суперлиги могут быть разрушающими для футбола, и мы поддерживаем футбольные власти в предпринимаемых ими мерах. Это ударит по сердцу национальных первенств и коснется фанатов по всей стране. Вовлеченные клубы должны ответить своим болельщикам и более широкой футбольной общественности, прежде чем решиться на дальнейшие шаги», — написал Джонсон в своём аккаунте в Twitter.

Напомним, что в числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

УЕФА совместно с лигами и ассоциациями Англии, Италии и Испании выступил с критикой нового турнира, в очередной раз осудив сторонников проектов. Союз напомнил, что в случае возникновения Суперлиги клубам, входящим в нее, будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации.

То есть «мятежные» клубы, которые будут участвовать в соревновании, исключат из национальных первенств и Лиги чемпионов. Пострадать могут и футболисты, которым УЕФА намерен запретить играть за сборные.

Раскол в европейском футболе: клубы готовятся уйти в Суперлигу.