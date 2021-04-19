Гаврилов: Карпин и Тедеско — одно и тоже. Зачем менять шило на мыло?

Знаменитый в прошлом полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов сравнил нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско с Валерием Карпиным, который, по некоторым данным, может сменить немецкого специалиста летом.

«Для меня, оба тренера — это одно и то же. Обе команды прозябают. Поменять шило на мыло? Сейчас главное для тренеров — чтобы их не выгнали с работы. А не титулы. В «Спартаке» были получше тренеры. Не такие, как Карпин и Тедеско. Вспомните, кто работал… Эмери, Лаудруп. Надо ли брать иностранца? Так больше не поедет никто. Если, конечно, ему не дадут на три копейки больше. А он скажет про себя: «Ладно, поеду, немного нагрею денег и отвалю», — цитирует Гаврилова «Спорт День за Днем».

Карпин дважды руководил «Спартаком» с 2009 по 2012 год. После увольнения Унаи Эмери в ноябре 2012-го российский специалист вернулся на должность. В 2014 году он вновь покинул столичный клуб. Под его руководством красно-белые становились серебряными призерами чемпионата России (2009, 2011/12).

После крупного поражения от «Уфы» «Спартак» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. Нынешний главный тренер команды Доменико Тедеско еще зимой заявил, что по окончании сезона покинет клуб.

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