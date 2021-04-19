Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину после победы на командном ЧМ

Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину после победы на командном чемпионате мира в японской Осаке. Пост о встрече фигуристов размещен в Instagram ЧМ международного аэропорта Владивосток.

«Сегодня утром аэропорт Владивосток встречает победителей! Наша сборная по фигурному катанию триумфально выступила в японской Осаке и впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Гордимся командой!» — отмечается в сообщении.

Командный чемпионат мира проходил в Осаке с 15 по 17 апреля. По сумме шести программ национальная сборная России набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов. Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.

Россия впервые в своей истории выиграла клубный чемпионат мира, который проводится с 2009 года.

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